В Сети прославился кот, защищающий беременную хозяйку
Кот, защищающий беременную хозяйку, прославился в интернете. Владелица любвеобильного домашнего питомца рассказала о нем в социальных сетях.
Как сообщают СМИ, кот по кличке Панда появился у женщины не запланировано, а свое имя он получил благодаря расцветке. Со временем они обрели особенную связь, о которой гражданка решила рассказать в Сети. Оказалось, что все домашние дела они делали вместе, а кот проявил дружелюбный и общительный характер. Вскоре женщина начала сильно переживать за судьбу питомца, когда забеременела, боясь ревности животного. Однако все волнения оказались напрасными, поскольку кот начал защищать "беременный" живот хозяйки, постоянно его обнимая.
Даже после рождения ребенка кот оставался спокойным и быстро подружился с ним. Животное стало защищать и малыша.
Как сообщают СМИ, кот по кличке Панда появился у женщины не запланировано, а свое имя он получил благодаря расцветке. Со временем они обрели особенную связь, о которой гражданка решила рассказать в Сети. Оказалось, что все домашние дела они делали вместе, а кот проявил дружелюбный и общительный характер. Вскоре женщина начала сильно переживать за судьбу питомца, когда забеременела, боясь ревности животного. Однако все волнения оказались напрасными, поскольку кот начал защищать "беременный" живот хозяйки, постоянно его обнимая.
Даже после рождения ребенка кот оставался спокойным и быстро подружился с ним. Животное стало защищать и малыша.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:35