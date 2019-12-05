«Минус 30 и пронизывающий ветер»: Максим Матвеев, Иван Янковский и Павел Прилучный о съемках в «Союзе Спасения»

Съемки картины «Союз Спасения» проходили на протяжении 5 последних лет, поэтому данный проект ожидается многими российскими зрителями. Сюжет расскажет историю про восстание декабристов и деятельность одноименной организации, желающей изменить Российскую империю без свержения монарха. Многие съемки проходили на открытом воздухе в Санкт-Петербурге в зимние месяцы, поэтому актерам приходилось бороться с экстремальными погодными условиями.Иван Янковский, сыгравший в «Союзе Спасения» Михаила Бестужева-Рюмина, заявил, что никогда не забудет работу над этим проектом. Павел Прилучный, воплотивший персонажа Павла Пестеля, вспомнил 30 градусный мороз и пронизывающий ветер, с которым столкнулись он и его коллеги на съемках одной из крупных сцен. Максим Матвеев, сыгравший князя Сергея Трубецкого, заявил, что сложнее всего пришлось тем, кто играл офицеров. Они были вынуждены находится на сильном морозе в одних мундирах. Это было необходимо, чтобы окружающие видели их знаки отличия. Солдатам повезло больше, они снимались при минусовой температуре в шинелях, однако после снятого дубля все актеры грелись в одном месте – в кассах Зимнего дворца.