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Диетолог назвала схему здорового питания человека на один день

Российский диетолог Ольга Григорьян прокомментировала недавний опрос ВЦИОМ, в котором 48% россиян назвали свой рацион «скорее неправильным». Специалист назвала схему здорового питания для человека на один день.
Диетолог назвала схему здорового питания человека на один день

По словам диетолога, ежедневно нужно съедать 2-3 белковых блюда, имеющих растительное или животное происхождение. К ним принято относить яйца, мясо, рыбу, курицу, индейку и бобовые. При этом животного белка должно быть больше. Жир лучше получать из растительного масла или других натуральных аналогов. Его, отмечает специалист, нужно добавлять в салаты и супы, однако делать это стоит правильно. Обычно данный ингредиент попадает в блюдо на стадии приготовления, что является ошибкой. Растительное масло нужно добавлять после окончания всего процесса, так как термическая обработка уничтожает его полезные свойства.

Важная часть здорового питания заключается в контроле количества сахара. Обычно люди употребляют его вместе с быстро усвояемыми углеводами, мучным и сладким. Такую пищу нужно есть по простому принципу: сколько съел – столько потратил. В противном случае лишние калории отложатся в виде жира.

Также в ежедневном рационе человека должно быть около 800 граммов сложных углеводов, их лучше получать из овощей, фруктов, салатов, и круп. И последний совет – придерживаться структуры питания и избегать лишних перекусов.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:15

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