Диетолог назвала схему здорового питания человека на один день





По словам диетолога, ежедневно нужно съедать 2-3 белковых блюда, имеющих растительное или животное происхождение. К ним принято относить яйца, мясо, рыбу, курицу, индейку и бобовые. При этом животного белка должно быть больше. Жир лучше получать из растительного масла или других натуральных аналогов. Его, отмечает специалист, нужно добавлять в салаты и супы, однако делать это стоит правильно. Обычно данный ингредиент попадает в блюдо на стадии приготовления, что является ошибкой. Растительное масло нужно добавлять после окончания всего процесса, так как термическая обработка уничтожает его полезные свойства.Важная часть здорового питания заключается в контроле количества сахара. Обычно люди употребляют его вместе с быстро усвояемыми углеводами, мучным и сладким. Такую пищу нужно есть по простому принципу: сколько съел – столько потратил. В противном случае лишние калории отложатся в виде жира.Также в ежедневном рационе человека должно быть около 800 граммов сложных углеводов, их лучше получать из овощей, фруктов, салатов, и круп. И последний совет – придерживаться структуры питания и избегать лишних перекусов.