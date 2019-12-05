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Названы самые угоняемые в столице РФ автомобили

Эксперты назвали самые угоняемые в столице РФ автомобили. Больше всего злоумышленники уделяют внимание дорогим машинам, поэтому наибольшее представительство в антирейтинге имеют 3 производителя – Lexus, Toyota и Land Rover.
Названы самые угоняемые в столице РФ автомобили

Исследованием занимались специалисты «Альфастрахования», они изучали исключительно те автомобили, которые имеют КАСКО. В качестве данных использовалась статистика за первые 3 квартала 2019 года. Самой угоняемой машиной в столице России за январь-сентябрь оказалась Lexus LX, на нее приходится 0,7% угонов. Второе место антирейтинга досталось модели Land Rover Freelander, ее результат – 0,45%. Тройку лидеров замыкает представитель японского автопрома – Toyota Land Cruiser (0,42%).

Также эксперты отметили, что в первой десятке автомобилей, чаще всего подвергающихся угону в столице России, оказались: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry, Mazda CX-5, Toyota RAV-4 и Hyundai Santa Fe. Их показатели составляют 0,33%, 0,3%, 0,24%, 0,22% и 0,19% соответственно.

В текущем году из первой десятки наиболее популярных автомобилей Москвы среди угонщиков выбили три авто: Hyundai Solaris, Kia Sportage и Kia Rio. Самое большое представительство в данном антирейтинге оказалось у японского производителя Toyota – 4 модели. Второе место по числу машин занимает Lexus с показателем 3 авто.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:05

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