Хозяин потратил 45 минут на попытку собрать восемь собак за покерным столом





Новой вирусной фотографией в Сети стала та, на которой восемь собак запечатлены с растерянными мордами за покерным столом. Все псы являются представителями разных пород. Хозяин отметил, что ему понадобилось 45 минут, чтобы сделать этот кадр. Также мужчина признался, что таким образом провел День Благодарения, чем полностью доволен.За несколько часов после публикации снимка он собрал более 30 тысяч отметок “мне нравится” на популярном портале Reddit. Теперь же фотография стала “вирусной” в социальных сетях, а пользователи гадают, что могло происходить за кадром.