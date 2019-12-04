Бронемашины «Бумеранг» прошли все предварительные испытания





После получения данных результатов, «Военно-промышленная компания» (ВПК) представила проект по сборке новых экземпляров БТР К-16 и БМП К-17. Военная техника будет дорабатываться с учётом всех выявленных недостатков. «В связи с изменением конструкции бронированного корпуса платформы «Бумеранг», принято решение о проведении баллистических испытаний на противоминную стойкость на полноразмерном макете машины с обновлённым корпусом», - отмечают в ВПК.Более того, на мощностях «Завода корпусов» началась подготовка к серийному производству бронетехники. Для выпуска новых боевых машин на предприятии установили 800 единиц технологической оснастки разной сложности, а также различные закладочные стенды, ванную для проверки исправности оборудования и другое оборудование. Предполагается, что выпуск новинок будет стартовать с начала 2020 года.