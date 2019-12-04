Бронемашины «Бумеранг» прошли все предварительные испытания
Новые бронемашины (БТР) К-16 и боевые машины пехоты (БМП) К-17 на колесном шасси «Бумеранг» подтвердили все ранее заявленные технические характеристики. Военная техника на полную мощность готовится к государственным испытаниям.
После получения данных результатов, «Военно-промышленная компания» (ВПК) представила проект по сборке новых экземпляров БТР К-16 и БМП К-17. Военная техника будет дорабатываться с учётом всех выявленных недостатков. «В связи с изменением конструкции бронированного корпуса платформы «Бумеранг», принято решение о проведении баллистических испытаний на противоминную стойкость на полноразмерном макете машины с обновлённым корпусом», - отмечают в ВПК.
Более того, на мощностях «Завода корпусов» началась подготовка к серийному производству бронетехники. Для выпуска новых боевых машин на предприятии установили 800 единиц технологической оснастки разной сложности, а также различные закладочные стенды, ванную для проверки исправности оборудования и другое оборудование. Предполагается, что выпуск новинок будет стартовать с начала 2020 года.
После получения данных результатов, «Военно-промышленная компания» (ВПК) представила проект по сборке новых экземпляров БТР К-16 и БМП К-17. Военная техника будет дорабатываться с учётом всех выявленных недостатков. «В связи с изменением конструкции бронированного корпуса платформы «Бумеранг», принято решение о проведении баллистических испытаний на противоминную стойкость на полноразмерном макете машины с обновлённым корпусом», - отмечают в ВПК.
Более того, на мощностях «Завода корпусов» началась подготовка к серийному производству бронетехники. Для выпуска новых боевых машин на предприятии установили 800 единиц технологической оснастки разной сложности, а также различные закладочные стенды, ванную для проверки исправности оборудования и другое оборудование. Предполагается, что выпуск новинок будет стартовать с начала 2020 года.
Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:52