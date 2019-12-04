В Сети появились новая информация об обновленном Hyundai Solaris
Обновленный Hyundai Solaris для России должен получить модернизированные дизайн и техническое оснащение. Это подтверждается новой информацией, которая появилась в Сети.
Представители Hyundai в России сообщают о начале производства модели Solaris на фирменных заводах в Санкт-Петербурге. Предсерийные модернизированные седаны поменяют внешний вид кузова и будут оснащены новейшими технологиями. Эксперты смогли заметить на опубликованных рендерах автомобиля, что изменения коснутся передней и задней части экстерьера, а также некоторых элементов салона. В список расширенных опций входит обновленная радиаторная решетка, светодиодная оптика, противотуманные фары и складные зеркала заднего вида. Новая марка также появится с иной формой заднего бампера и крышки багажника.
Что касается салона, то Solaris станет почти идентичным китайским комплектациям, кроме отсутствия виртуальной панели приборов. Вместо неё бренд предлагает кожаную оббивку, беспроводную зарядку для смартфонов, USB-розетки и дефлектор обдува для пассажиров. Под капотом седана можно будет найти атмосферные силовые агрегаты объемом на 1,4 и 1,6 литра, которые имеют мощность 100 и 123 л. с. соответственно. Клиенты смогут выбирать между шестиступенчатой механической или автоматической КПП. Скорее всего, выпуск обновленного поколения авто стартует в начале 2020 года, а его стоимость на российском рынке составит около 750 тысяч рублей.
Представители Hyundai в России сообщают о начале производства модели Solaris на фирменных заводах в Санкт-Петербурге. Предсерийные модернизированные седаны поменяют внешний вид кузова и будут оснащены новейшими технологиями. Эксперты смогли заметить на опубликованных рендерах автомобиля, что изменения коснутся передней и задней части экстерьера, а также некоторых элементов салона. В список расширенных опций входит обновленная радиаторная решетка, светодиодная оптика, противотуманные фары и складные зеркала заднего вида. Новая марка также появится с иной формой заднего бампера и крышки багажника.
Что касается салона, то Solaris станет почти идентичным китайским комплектациям, кроме отсутствия виртуальной панели приборов. Вместо неё бренд предлагает кожаную оббивку, беспроводную зарядку для смартфонов, USB-розетки и дефлектор обдува для пассажиров. Под капотом седана можно будет найти атмосферные силовые агрегаты объемом на 1,4 и 1,6 литра, которые имеют мощность 100 и 123 л. с. соответственно. Клиенты смогут выбирать между шестиступенчатой механической или автоматической КПП. Скорее всего, выпуск обновленного поколения авто стартует в начале 2020 года, а его стоимость на российском рынке составит около 750 тысяч рублей.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:31