В Англии собака включила микроволновку и спровоцировала пожар в доме





Устройство стояло на столе на кухне, а внутри него, по неустановленной пока причине, находился пакет с бумажными рулонами. В результате нагревания сначала загорелось содержимое микроволновки, а потом и она сама. В последствии огонь перекинулся на соседние предметы, а дым начал заполонять дом. Именно его владелец помещения увидел на камере безопасности и вызвал пожарных.Прибывшие на место спасатели быстро смогли локализовать пожар, а затем и вовсе потушили пламя. Огонь не успел распространиться за пределы кухни, поэтому остальные помещения, а также собака – были спасены. Пожарные назвали эту ситуацию крайне странной, однако экспертиза подтвердила, что первой загорелось именно содержимое микроволновки.После этого происшествия английские спасатели в очередной раз обратили внимание на то, что подобные устройства должны находиться вне пределов досягаемости маленьких детей и домашних животных. Также они посоветовали не хранить ничего внутри микроволновки в те моменты, когда она не работает и остается без присмотра. Подобный инцидент, если бы сложилось иначе, мог привести к жертвам, отмечают специалисты.