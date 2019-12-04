Илон Маск назвал прототипом дизайна футуристичного пикапа Cybertruck джип Warthog из Halo
Сооснователь компании Tesla Илон Маск недавно представил новый эклектический автомобиль Cybertruck. Изобретатель рассказал, что прототипом дизайна футуристичного пикапа стал джип Warthog из игровой вселенной Halo.
После презентации «броневика» известный блогер Феликс Чельберг (PewDiePieо) в Twitter отметил схожесть представленного автомобиля с джипом Warthog, разместив соответствующий скриншот из игры и поинтересовавшись о возможности установления в Cybertruck различных опций.
Сооснователь компании Tesla Илон Маск позже рассказал, что прототип дизайна нового футуритичного автомобиля действительно был позаимствован из компьютерных игр, в частности из медиафраншизы Halo. В своём блоге инженер отметил, что представленная новинка является «Warthog в реальной жизни», однако какими «улётными приспособлениями», как выразился в Twitter сам Илон Маск, будет оснащен «броневик», пока не известно.
После презентации «броневика» известный блогер Феликс Чельберг (PewDiePieо) в Twitter отметил схожесть представленного автомобиля с джипом Warthog, разместив соответствующий скриншот из игры и поинтересовавшись о возможности установления в Cybertruck различных опций.
Сооснователь компании Tesla Илон Маск позже рассказал, что прототип дизайна нового футуритичного автомобиля действительно был позаимствован из компьютерных игр, в частности из медиафраншизы Halo. В своём блоге инженер отметил, что представленная новинка является «Warthog в реальной жизни», однако какими «улётными приспособлениями», как выразился в Twitter сам Илон Маск, будет оснащен «броневик», пока не известно.
Технологии
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:47