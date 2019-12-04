Американка обвинила британского принца Эндрю в принуждении к интимной близости
Американка обвинила британского принца Эндрю в принуждении к интимной близости. Предполагаемая жертва в то время находилась в сексуальном рабстве у Джеффри Эпштейна, который вел дневник своей дружбы с богатыми и знаменитыми людьми.
Зарегистрированный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн в 2008 году признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Одной из предполагаемых жертв стала американка, которой на тот момент было 17 лет, и она работала официанткой. По ее словам, помощница Эпштейна Гислейн Максвелл свела ее с принцем Эндрю, с которым вынудила заняться сексом трижды. Как отметила американка, у нее не было возможности отказаться от этого из-за влиятельности новых знакомых. На портале BBC опубликовано совместное фото наследника Елизаветы II в компании его предполагаемой жертвы и Гислейн Максвелл.
На фоне скандала герцог Йоркский отказался от королевских полномочий. Американская сторона готова вручить принцу Эндрю повестку в суд, где он будет проходить в качестве свидетеля, в том случае, если он прибудет на территорию США.
Зарегистрированный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн в 2008 году признал себя виновным по двум обвинениям в организации проституции. Одной из предполагаемых жертв стала американка, которой на тот момент было 17 лет, и она работала официанткой. По ее словам, помощница Эпштейна Гислейн Максвелл свела ее с принцем Эндрю, с которым вынудила заняться сексом трижды. Как отметила американка, у нее не было возможности отказаться от этого из-за влиятельности новых знакомых. На портале BBC опубликовано совместное фото наследника Елизаветы II в компании его предполагаемой жертвы и Гислейн Максвелл.
На фоне скандала герцог Йоркский отказался от королевских полномочий. Американская сторона готова вручить принцу Эндрю повестку в суд, где он будет проходить в качестве свидетеля, в том случае, если он прибудет на территорию США.