Умерла самая знаменитая в Сети кошка с высунутым языком по кличке Лил БаБ

О смерти животного сообщил хозяин кошки Майк Бридавски. Он рассказал, что у Лил Баб была костная инфекция. Несмотря на болезнь, днем питомица была активна, играла и умерла во сне.Хозяин вспомнил, что восемь лет назад к нему обратился друг с просьбой стать владельцем котенка, которого никто не хотел взять в связи с аномалиями развития, такими как лишние пальцы, постоянно высунутый язык и маленькие лапы. Майк начал публиковать фотографии кошки в Интернете, и они привлекли внимание более двух миллионов людей.Лил Баб была известной и востребованной. Кошка снималась во многих телешоу, стала героем документального кино и книги, изображалась на памятных подарках и имела свою страницу в сети Инстаграм. Большую часть от дохода, заработанного любимицей, владелец отдавал на благотворительность, помощь бездомным и больным животным.Ученые исследовали генетические аномалии развития Лил Баб и установили, что произошли мутации ДНК. Именно они вызвали у кошки остеопетроз – болезнь, которая приводит к повышению ломкости костей и искажению скелета. Мутации такого рода у кошек были установлены впервые.