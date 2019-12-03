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Дизайнеры создали экологические кроссовки с возможностью многоразовой переработки

Бразильские дизайнеры разработали экологические кроссовки. Они произведены из старых ковриков для йоги, сахарного тростника, алоэ вера, кокоса и переработанных пластиковых бутылок.
Дизайнеры создали экологические кроссовки с возможностью многоразовой переработки

На официальной странице компании Thousand Fell в социальной сети Инстаграм опубликовано фото кроссовок с надписью: «Будущее за нами, так что давайте будем друзьями навсегда. Серьезно, навсегда».

Производитель предлагает изношенные кроссовки не выбрасывать, а вернуть обратно. Если обувь еще можно восстановить, изготовители ее чистят, реставрируют и отдают бедным. Если нет, то кроссовки разбирают на части. Отделяют природные составляемые, которые превращаются в компост. Срок разложения последнего составляет меньше года. Оставшиеся части отправляются на повторную переработку. Потом из них можно производить новые кроссовки или их части. Таким образом, ничего выбрасывать не нужно. Благодаря не токсичности состава, такая обувь может перерабатываться много раз.

Кроссовки производятся в белом цвете. Меняться может только оттенок вставок. Цена пары спортивной обуви составляет 120 долларов.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:15

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