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Ольга Бузова забыла фамилию Льва Лещенко на церемонии награждения канала Music Box "Золотой хит"

Телеведущая, звезда проекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова снова попала под шквал критики со стороны фанатов. На этот раз артистка забыла фамилию выдающегося российского певца Льва Лещенко на церемонии награждения канала Music Box "Золотой хит", где выступала сразу за ним.
Ольга Бузова забыла фамилию Льва Лещенко на церемонии награждения канала Music Box "Золотой хит"

На премии "Золотой хит" певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену в откровенном наряде, надев боди телесного цвета, и отметила, что так сильно она еще не волновалась. При этом артистка добавила, что для нее огромная честь выступать вслед за "Львом Валерьяновичем Левченко". Видео своего выступления знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Примечательно, что, вместо поддержки, Ольга Бузова получила волну негодования со стороны фанатов. Многие сравнили ее с устрицей и отметили, что ее участие в конкурсе "Евровидение" станет для России настоящим позором. Фолловеров возмутило, что бездарную, по их мнению, артистку поставили рядом с легендарным исполнителем, нашлись и те, кто поинтересовался, как ей хватило совести выйти на сцену в столь откровенном образе, а также спросил, сколько еще будут пиарить настолько неодаренную певицу.

В итоге Ольга Бузова даже получила среди пользователей Сети новое прозвище - "Человек-анекдот", ведь не первый раз она попадает в неловкую ситуацию из-за своей неграмотности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:11

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