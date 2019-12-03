Ольга Бузова забыла фамилию Льва Лещенко на церемонии награждения канала Music Box "Золотой хит"





На премии "Золотой хит" певица и телеведущая Ольга Бузова вышла на сцену в откровенном наряде, надев боди телесного цвета, и отметила, что так сильно она еще не волновалась. При этом артистка добавила, что для нее огромная честь выступать вслед за "Львом Валерьяновичем Левченко". Видео своего выступления знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.Примечательно, что, вместо поддержки, Ольга Бузова получила волну негодования со стороны фанатов. Многие сравнили ее с устрицей и отметили, что ее участие в конкурсе "Евровидение" станет для России настоящим позором. Фолловеров возмутило, что бездарную, по их мнению, артистку поставили рядом с легендарным исполнителем, нашлись и те, кто поинтересовался, как ей хватило совести выйти на сцену в столь откровенном образе, а также спросил, сколько еще будут пиарить настолько неодаренную певицу.В итоге Ольга Бузова даже получила среди пользователей Сети новое прозвище - "Человек-анекдот", ведь не первый раз она попадает в неловкую ситуацию из-за своей неграмотности.