Звезда "Дома-2" Мария Кохно разбудила соседей посреди ночи игрой на скрипке





Маша Кохно рассказала, что тогда готовилась к концерту в "Крокус City", она отрабатывала номер приблизительно в 02:30 ночи. Соседи сверху, по словам блондинки, начали стучать ей в потолок, а через 10 минут в дверь уже стучали два представителя ОМОНа. Скрипачка очень испугалась и сначала не поверила правоохранителям, потребовав у них показать документы. Затем она еще несколько минут не решалась выходить, а когда открыла дверь, сразу же сказала им, что она звезда.Примечательно, что Маша Кохно словами правоохранителей убедить не смогла, они попросили сыграть для них, чтобы убедиться. Затем блондинке сделали предупреждение и попросили больше не играть на скрипке в ночное время. Маша Кохно отметила, теперь она не берет инструмент в руки ночью, однако тогда пережила стресс, не думая, что могла создать столько шума.