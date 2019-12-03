Тина Канделаки ассоциирует свое детство с тортом «Птичье молоко»

Тина Канделаки часто рассказывает подписчикам в социальных сетях истории из своей жизни. Сегодня знаменитость поделилась тем, как она с матерью Эльвирой в детстве готовила торт «Птичье молоко». Телеведущая показала фанатам снимок, на котором она в красном фартуке готовит хинкали. В комментарии к посту на странице в Instagram Тина Канделаки написала: «Моя любовь к готовке — это заслуга моей мамы, которая с моих малых лет заразила меня своим волшебством». Каждое застолье в доме семьи Канделаки было увенчано десертами, будущая телеведущая выносила блюда, вела праздники и делала всю организационную работу.В конце своей публикации Тина Канделаки поинтересовалась у подписчиков, с каким блюдом ассоциируется свое детство. Поклонники начали писать о своих любимых кулинарных шедеврах из прошлого. Всего за час пост знаменитости набрал почти 10 000 лайков.