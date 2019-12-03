Гарик Харламов спродюсировал документальный фильм о своем альтер эго — Эдуарде Суровом
Резидент Comedy Club Гарик Харламов выступил одним из продюсеров документального фильма о личности своего альтер эго «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Премьера ленты о неизвестном советском барде состоится на телеканале ТНТ.
Личностью Эдуарда Сурового начали интересоваться после юмористических миниатюр супруга Кристины Асмус. Со сцены Comedy Club Гарик Харламов исполнил множество песен, сочиненных советским бардом, и они сразу разбирались на цитаты. В СССР Эдуард Суровый не был столь популярным. Фактически его «вычеркнули из истории» хотя он выступал на сцене Брайтона, где его конкурентом являлась группа ABBA.
Личностью Эдуарда Сурового интересовались не только в России, но и в других странах. Так, репортер из Британии Говард Кэмпбелл совместно с телеканалом ТНТ провел расследование и собрал материал, который лег в основу документальной ленты. По словам Гарика Харламова, Эдуард Суровый был не от мира сего, его мозги работали совершенно иначе. Сопродюсером юмориста выступил Вячеслав Дусмухаметов.
Личностью Эдуарда Сурового начали интересоваться после юмористических миниатюр супруга Кристины Асмус. Со сцены Comedy Club Гарик Харламов исполнил множество песен, сочиненных советским бардом, и они сразу разбирались на цитаты. В СССР Эдуард Суровый не был столь популярным. Фактически его «вычеркнули из истории» хотя он выступал на сцене Брайтона, где его конкурентом являлась группа ABBA.
Личностью Эдуарда Сурового интересовались не только в России, но и в других странах. Так, репортер из Британии Говард Кэмпбелл совместно с телеканалом ТНТ провел расследование и собрал материал, который лег в основу документальной ленты. По словам Гарика Харламова, Эдуард Суровый был не от мира сего, его мозги работали совершенно иначе. Сопродюсером юмориста выступил Вячеслав Дусмухаметов.