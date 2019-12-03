Гарик Харламов спродюсировал документальный фильм о своем альтер эго — Эдуарде Суровом





Личностью Эдуарда Сурового начали интересоваться после юмористических миниатюр супруга Кристины Асмус. Со сцены Comedy Club Гарик Харламов исполнил множество песен, сочиненных советским бардом, и они сразу разбирались на цитаты. В СССР Эдуард Суровый не был столь популярным. Фактически его «вычеркнули из истории» хотя он выступал на сцене Брайтона, где его конкурентом являлась группа ABBA.Личностью Эдуарда Сурового интересовались не только в России, но и в других странах. Так, репортер из Британии Говард Кэмпбелл совместно с телеканалом ТНТ провел расследование и собрал материал, который лег в основу документальной ленты. По словам Гарика Харламова, Эдуард Суровый был не от мира сего, его мозги работали совершенно иначе. Сопродюсером юмориста выступил Вячеслав Дусмухаметов.