Филипп Киркоров поблагодарил гостей, присутствовавших на дне рождения его дочери Аллы-Виктории

Несколько дней назад старшая дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отпраздновала свой 8-й день рождения. Девочку пришли поздравить многие российские знаменитости со своими детьми. Сегодня Филипп Киркоров опубликовал несколько фотографий с гостями, сделанными на мероприятии в честь его дочери. В комментарии к своей публикации король отечественной эстрады написал: "Зима началась с восточной сказки «АЛАДДИН»! Как мы отметили 8-летие Аллы-Виктории Киркоровой можно рассказывать 1000 и одну ночь". При этом исполнитель отметил, что в в первую очередь хочется сказать спасибо героям сказки и гостям, пришедшим поздравить его дочь.Подписчики отметили талант Филиппа Киркорова делать красивые праздники. Фанаты еще раз поздравили Аллу-Викторию с 8-летием и пожелали ей здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях. Публикация уже набрала большое количество отметок "Мне нравится".