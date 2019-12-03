В Сети появились шпионские снимки пикапа Hyundai Santa Cruz
Прототип Hyundai Santa Cruz пока что проходит испытательные заезды в Южной Корее. Теперь в Сети появились шпионские снимки будущего пикапа.
Почти пять лет назад в компании Hyundai озвучили намерения по запуску нового пикапа, представив концепцию Santa Cruz на Североамериканском международном автосалоне 2015 года. Только сейчас прототип автомобиля был обнаружен на неизвестной парковке в Южной Корее. Новинка имела огромное количество камуфляжа. Принимая во внимание, что было опубликовано первое изображение будущей модели, её кузов уже выглядит почти готовым к производству. Это подтверждается наличием почти всех установленных панелей экстерьера. Эксперты заметили, что расширенный стиль кузова Santa Cruz с задними навесными полу-дверями был отброшен в пользу более просторной формы двойной кабины.
Сообщается, что новинка скорее всего выйдет в 2021 году, а также будет иметь фары, похожие на Paliside. Что касается технических характеристк, то пикап построят на архитектуре Hyundai Tucson. Этот автомобиль могут оснастить 2,5-литровым мотором с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или 2-литровым турбодвигателем. Последний вариант будет поставляться исключительно в предстоящей N-комплектации. Представители брэнда говорят, что планируется расширение фабрики в американском штате Алабама, что потребует порядка 410 миллионов долларов. Это позволит ускорить производство и улучшить качество вышеупомянутой модели.
Почти пять лет назад в компании Hyundai озвучили намерения по запуску нового пикапа, представив концепцию Santa Cruz на Североамериканском международном автосалоне 2015 года. Только сейчас прототип автомобиля был обнаружен на неизвестной парковке в Южной Корее. Новинка имела огромное количество камуфляжа. Принимая во внимание, что было опубликовано первое изображение будущей модели, её кузов уже выглядит почти готовым к производству. Это подтверждается наличием почти всех установленных панелей экстерьера. Эксперты заметили, что расширенный стиль кузова Santa Cruz с задними навесными полу-дверями был отброшен в пользу более просторной формы двойной кабины.
Сообщается, что новинка скорее всего выйдет в 2021 году, а также будет иметь фары, похожие на Paliside. Что касается технических характеристк, то пикап построят на архитектуре Hyundai Tucson. Этот автомобиль могут оснастить 2,5-литровым мотором с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или 2-литровым турбодвигателем. Последний вариант будет поставляться исключительно в предстоящей N-комплектации. Представители брэнда говорят, что планируется расширение фабрики в американском штате Алабама, что потребует порядка 410 миллионов долларов. Это позволит ускорить производство и улучшить качество вышеупомянутой модели.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:59