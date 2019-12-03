Ежедневные траты возлюбленной Евгения Петросяна составляют 130 000 рублей





Новые романтические отношения у Евгения Петросяна, по слухам, завязались сразу после развода с Еленой Степаненко. Сейчас артист проводит много времени с Татьяной Брухуновой и ни в чем ей не отказывает, о чем свидетельствуют различные подарки, изображения которых она публикует в социальных сетях.Известно, что Татьяна Брухунова является обладательницей двух квартир в Москве. Ее часто видят в ЦУМ и ГУМ, где средний чек помощницы Евгения Петросяна может достигать 130 000 рублей. Это указывает на то, что стесненности в средствах она не испытывает.Напомним, что сейчас Евгению Петросяну - 74 года, а Татьяне Брухуновой — 30 лет. Елена Степаненко российскому юмористу приходилась четвертой супругой.