"Не похвастаться, а вдохновить других": Николай Басков признаться, что поддерживает фонд "Детские сердца"

Николай Басков активно пользуется социальными сетями и рассказывает поклонником о происходящем в его жизни. Сегодня певец опубликовал в Instagram фотографию, на которой он запечатлев в ярко-красном пиджаке, расшитом пайетками, и белой рубашке. В руках знаменитость держит табличку с надписано: «"Щедрый Вторник". Я Николай Басков рад признаться, что поддерживаю фонд "Детские сердца"». В комментарии исполнитель объяснил, что сегодня международный день благотворительности, и люди по всему миру рассказывают о своих добрых делах.Николай Басков признался в поддержке фонда "Детские сердца" на ради хвастовства, а чтобы вдохновить других. В конце своей публикации певец попросил фанатов написать о добрых делах, которые они совершили за последнее время. Подписчики рассказали свои истории и поблагодарили знаменитость за помощь детям.