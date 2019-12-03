Дочь Светланы Лободы Евангелина ждет от матери братика

Светлана Лобода любит делиться с фанатами в социальных сетях семейными фотографиями и роликами. Сегодня знаменитая певица опубликовала видео со своей старшей дочерью Евангелиной. На кадрах девочка сидит на руках у своей звездной матери. Светлана Лобода гладит Евангелину по голове, целует и говорит: "Моё солнышко, моя девочка, моя любовь". Наследница исполнительницы прижимается к матери и заявляет ей: "Твоя любовь скоро братика ждет". Певица тут же просит Евангелину больше ничего не говорить. В комментарии к публикации в Instagram Светлана Лобода просто написала: "Ой, мама, ой", поставив несколько смайликов.Всего за 30 минут пост исполнительницы просмотрели почти 100 000 пользователей Сети. Некоторые подписчики с юмором отнеслись к словам Евангелины, посчитав, что она озвучила свое желание на Новый год. Но нашли и те, кто решил, что Светлана Лобода ждет третьего ребенка. Сама исполнительница никак не прокомментировала догадки фанатов.