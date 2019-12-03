Алёна Краснова планирует провести отпуск с Никитой Пресняковым в горах





Модель сообщила, что с нетерпением ожидает зимние праздники. Раньше Краснова не слишком любила зиму, предпочитая более теплые сезоны. При этом всё поменялось, когда девушка попробовала катание на сноуборде. В отпуск Алёна Краснова и Никита Пресняков ради этого экстремального увлечения отправятся в горы.Алёна Краснова призналась, что посещает спортзал, а в моменты недоступности тренажеров занимается дома со своим супругом. В качестве подтверждения она разместила в Stories свежее фото, на котором запечатлён Пресняков в процессе "подготовки у отпуску". Ранее модель сообщила, что начинает скучать по их поездкам на природу.