Алсу анонсировала клип на песню "Герои любимых романов"

Несколько недель назад состоялась премьера новой композиции Алсу "Герои любимых романов". Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором показаны кадры из клипа на данную композицию. Начинается ролик с фотографии певицы, на которой она запечатлена с книгой в руках, а на заднем плане видно лес. В комментарии к посту в социальной сети Instagram знаменитость сообщила фанатам, что скоро выйдет клип на песню "Герои любимых романов". При этом точной даты Алсу не назвала.Подписчики отреагировали моментально. Они с нетерпением ждут клипа, ведь новая песня исполнительницы уже стала для одной из самых любимых. Также фанаты отметили, что знаменитость их еще больше заинтриговала опубликованными кадрами. Всего за несколько десятков минут видео на странице Алсу в Instagram просмотрели почти 21 000 пользователей интернета.