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Xiaomi Redmi K30 продемонстрировали на новом официальном постере

Компания Xiaomi показала модель смартфона Redmi K30 на официальном постере. Инсайдер Мукул Шарма на странице своего аккаунта в Twitter рассказал о девайсе, который может официально дебютировать уже 10 декабря.

В соответствии с предварительными сведениями, цена Redmi K30 с модулем 4G составит порядка 18 тысяч рублей, тогда как за версию с 5G-модемом потребуется отдать около 22 тысяч рублей. На изображении постера можно увидеть базовую камеру смартфона, включающую 4 датчика, размещенные в составе круглого блока. Их разрешение составляет 60, 8, 13 и 2 Mpx. Селфишот получил 2 модуля, один из которых используется для создания фото с разрешением 32 Mpx, а другой применяет TOF-датчик с функцией 3D-сканирования лица пользователя. Несколько ниже инженеры расположили вспышку и надпись «5G», указывающую на присутствие соответствующего модема.

Само устройство запечатлено в руках человека, поэтому можно оценить его габариты. Изначально Redmi K30 выглядит достаточно крупным устройством. Его диагональ составляет 6,6 дюйма. Форма боковых граней указывает на интеграцию дисплея с загнутой кромкой. Среди прочих параметров устройства можно отметить наличие чипа Snapdragon 730G, а также частоту обновления картинки на дисплее в 120 Гц. Для младшей версии смартфона предусмотрено использование ПЗУ на 64 ГБ.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:15

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