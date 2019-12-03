Полицейский из Челябинска собирал показания с помощью запрещенных веществ и секса





Сотрудники прокуратуры Челябинской области сообщают о случае правонарушения со стороны оперуполномоченного из отдела уголовного розыска. Его дело было направлено в окружной суд, которое касалось неправомерных способов получения показаний от подозреваемых и свидетелей с помощью запрещенных веществ и свиданий с женщинами. Собранные материалы следствия утверждают, что полицейский еще в 2015 году договорился с задержанным мужчиной о том, что последний возьмет на себя вину в 10 случаях краж. После этого сотрудник правоохранительных органов передал ему психотропные вещества.Другим доказательством превышения должностных полномочий было предложение дачи показаний в обмен на секс с женщиной. Подозреваемому был предоставлен служебный кабинет фигуранта дела. Решение по факту наличия правонарушения примет Калининский районный суд города Челябинска. В случае доказательства вины подсудимого, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до четырех лет, а также запрета занимать должности в правоохранительных органах Российской Федерации.