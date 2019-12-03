В 2019 году 13 звездных пар отметились громкими разводами

Ксения Собчак и Максим Виторган

Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев

Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд

Лиам Хэмсворт и Майли Сайрус

Адель и Саймон Конески

Мишель Уильямс и Фил Элверум

Николас Кейдж и Эрика Койке

Джефф и Маккензи Безос

Андрей и Мария Григорьевы-Аполлоновы

Екатерина Климова и Гала Месхи

Алена Водонаева и Алексей Косинус

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова





Данный процесс стал самым обсуждаемым в 2019 году. Впервые проблемы семейной пары начали проявляться еще в 2018-м, а в уходящем году все подошло к логическому завершению.После развода Максим Виторган начал встречаться с Нино Нинидзе, которая за два месяца перед новыми отношениями ушла от Кирилла Плетнева.Их брак продлился 10 лет, но и он оказался не таким крепким. О своем разводе и решении пойти разыми путями, пара объявила в аккаунте Instagram.Еще одна пара, чьи отношения продлились 10 лет, а вот сам брак оказался скоротечным. Спустя 7 месяцев свадьбы звезды подали на развод, на это мог повлиять их вспыльчивый характер.В 2011-м у пары начался бурный роман. На премии «Грэмми» Адель сообщила, что вышла замуж за Саймона Конески в 2016 году, но союз смог выдержать только 3 года.Брак актрисы и музыканта оказался одним из самых непродолжительных. Пара официально скрепила отношения летом 2018 года, а уже весной 2019-го общественность узнала, что они расстались, но все равно остались друзьями.Голливудские звезды сыграли свадьбу 23 марта в Лас-Вегасе сразу после вечеринки. Однако утром актер понял, что поспешил. Итогом стал развод спустя 4 дня после бракосочетания.Отношения не складываются даже у одних из самых богатых людей планеты. Руководитель компании Amazon спустя 25 лет совместной жизни решил подать на развод, о чем он сообщил в своем Twitter-аккаунте.После 15 лет совместной жизни в отношениях этой пары настали сложные времена. Позже общественность узнала, что супруга певца начала встречаться с баскетболистом, а 10 сентября состоялся официальный процесс расторжения брака.В отношениях этой пары на первый взгляд казалось, что не было никаких проблем. Однако их союз продлился четыре года, а виновником мог оказаться Месхи, закрутивший роман с юной актрисой.Этот брак была возможность спасти. Водонаева давала шанс мужу, она несколько раз поднимала разговор об их дальнейших отношениях, но все закончилось разводом спустя 2 года совместной жизни.В 2018 году начали появляться слухи, что Налчаджиоглу изменяет своей жене. Они оказались правдивыми, поэтому в начале 2019-го пара подала на развод, но уже в течение года каждый из них обзавелся новой половинкой.На развод этой пары повлияло рукоприкладство со стороны Марата Башарова. В марте 2019 года супруги официально расстались. Стоит отметить, что для Башарова этот брак стал третьим, а предыдущий тоже завершился громким скандалом и вновь из-за побоев.