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В 2019 году 13 звездных пар отметились громкими разводами

Завершающийся год запомнился не только новыми звездными союзами, но и громкими расставаниями. Пары, казавшиеся на первый взгляд прочными и любящими, решили в 2019 подать на развод.

Ксения Собчак и Максим Виторган


Данный процесс стал самым обсуждаемым в 2019 году. Впервые проблемы семейной пары начали проявляться еще в 2018-м, а в уходящем году все подошло к логическому завершению.
В 2019 году 13 звездных пар отметились громкими разводами

Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев


После развода Максим Виторган начал встречаться с Нино Нинидзе, которая за два месяца перед новыми отношениями ушла от Кирилла Плетнева.

Кристина Хендрикс и Джеффри Аренд


Их брак продлился 10 лет, но и он оказался не таким крепким. О своем разводе и решении пойти разыми путями, пара объявила в аккаунте Instagram.

Лиам Хэмсворт и Майли Сайрус


Еще одна пара, чьи отношения продлились 10 лет, а вот сам брак оказался скоротечным. Спустя 7 месяцев свадьбы звезды подали на развод, на это мог повлиять их вспыльчивый характер.

Адель и Саймон Конески


В 2011-м у пары начался бурный роман. На премии «Грэмми» Адель сообщила, что вышла замуж за Саймона Конески в 2016 году, но союз смог выдержать только 3 года.

Мишель Уильямс и Фил Элверум


Брак актрисы и музыканта оказался одним из самых непродолжительных. Пара официально скрепила отношения летом 2018 года, а уже весной 2019-го общественность узнала, что они расстались, но все равно остались друзьями.

Николас Кейдж и Эрика Койке


Голливудские звезды сыграли свадьбу 23 марта в Лас-Вегасе сразу после вечеринки. Однако утром актер понял, что поспешил. Итогом стал развод спустя 4 дня после бракосочетания.

Джефф и Маккензи Безос


Отношения не складываются даже у одних из самых богатых людей планеты. Руководитель компании Amazon спустя 25 лет совместной жизни решил подать на развод, о чем он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Андрей и Мария Григорьевы-Аполлоновы


После 15 лет совместной жизни в отношениях этой пары настали сложные времена. Позже общественность узнала, что супруга певца начала встречаться с баскетболистом, а 10 сентября состоялся официальный процесс расторжения брака.

Екатерина Климова и Гала Месхи


В отношениях этой пары на первый взгляд казалось, что не было никаких проблем. Однако их союз продлился четыре года, а виновником мог оказаться Месхи, закрутивший роман с юной актрисой.

Алена Водонаева и Алексей Косинус


Этот брак была возможность спасти. Водонаева давала шанс мужу, она несколько раз поднимала разговор об их дальнейших отношениях, но все закончилось разводом спустя 2 года совместной жизни.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу


В 2018 году начали появляться слухи, что Налчаджиоглу изменяет своей жене. Они оказались правдивыми, поэтому в начале 2019-го пара подала на развод, но уже в течение года каждый из них обзавелся новой половинкой.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова


На развод этой пары повлияло рукоприкладство со стороны Марата Башарова. В марте 2019 года супруги официально расстались. Стоит отметить, что для Башарова этот брак стал третьим, а предыдущий тоже завершился громким скандалом и вновь из-за побоев.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:33

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