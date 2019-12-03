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Анастасия Решетова разъяснила слухи по поводу измен Тимати

Пару Анастасии Решетовой и Тимати в последнее время окружает неподтвержденная информация о супружеской неверности последнего. Российская фотомодель разъяснила слухи по поводу измен мужа.

Хотя Анастасия Решетова родила второго ребенка от Тимати только два месяца тому назад, певец решил вернуться на сцену, улетев на солнечные Мальдивы. Представители звезды сообщают, что поездка имеет исключительно рабочий характер, но нашлись и недоброжелатели, которые обвинили российского рэпера в неверности. Кроме того, распространяются слухи об усталости исполнителя от "подгузников и семейной жизни", которые могли бы послужить причиной вероятных измен.

Сам артист решил не комментировать неподтвержденную информацию, но его жена отреагировала активней. По словам Решетовой, в их личной жизни присутствует взаимопонимание и доверие, поэтому возможность появления других женщин исключается. 23-летняя фотомодель отметила, что такую "желтую прессу" распространяют блогеры в соцсетях. Кроме того, среди причин появления неправдивых вестей могло оказаться то, что общественность ранее обсуждала уход Тимати от Алены Шишковой к нынешней возлюбленной в результате измены. Несмотря на сложность отношений, Шишкова и Решетова поддерживают общение и даже снимаются в совместной рекламе.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:01

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