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«Это к шестому мужу»: Лолите Милявской подарили шикарную шубу на премии «Золотой хит»

Известная российская певица Лолита Милявская приняла участие в церемонии вручения премии «Золотой хит», которую ежегодно проводит телеканал Music Box. Примечательно, что пришла на мероприятие знаменитость в элегантном прозрачном комбинезоне черного цвета, а вот покидала его уже с шикарной шубой, подаренной ей за музыкальные заслуги.
«Это к шестому мужу»: Лолите Милявской подарили шикарную шубу на премии «Золотой хит»

Впрочем, изначально внимание публики и представителей прессы привлек экстравагантный черный комбинезон, идеально севший на фигуру артистки. Как позднее рассказала сама Милявская на своей страничке в социальной сети Instagram, этот наряд она купила без примерки. Певица, к слову, заметно похорошела, что тут же отметили окружающие, связав такое преображение исполнительницы с разводом. Но самое интересное происходило во время самой церемонии. После получения статуэтки премии за заслуги в музыке, Лолита Милявская также получила от организаторов несколько приятных подарков, одним из которых оказалась шикарная шуба. Этот предмет гардероба звезда тут же примерила. «Пусть на менее ее наденет мужчина. Это к шестому мужу будет», - иронично подметила артистка.

Среди прочих подарков популярной певице преподнесли набор косметики, который заставил ее вспомнить о своем возрасте. «Я в свои 56 лет хочу пожелать себе вечной молодости и огромного карьерного роста», - заявила она.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:15

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