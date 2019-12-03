«Это к шестому мужу»: Лолите Милявской подарили шикарную шубу на премии «Золотой хит»

Впрочем, изначально внимание публики и представителей прессы привлек экстравагантный черный комбинезон, идеально севший на фигуру артистки. Как позднее рассказала сама Милявская на своей страничке в социальной сети Instagram, этот наряд она купила без примерки. Певица, к слову, заметно похорошела, что тут же отметили окружающие, связав такое преображение исполнительницы с разводом. Но самое интересное происходило во время самой церемонии. После получения статуэтки премии за заслуги в музыке, Лолита Милявская также получила от организаторов несколько приятных подарков, одним из которых оказалась шикарная шуба. Этот предмет гардероба звезда тут же примерила. «Пусть на менее ее наденет мужчина. Это к шестому мужу будет», - иронично подметила артистка.Среди прочих подарков популярной певице преподнесли набор косметики, который заставил ее вспомнить о своем возрасте. «Я в свои 56 лет хочу пожелать себе вечной молодости и огромного карьерного роста», - заявила она.