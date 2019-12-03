Алла Духова объяснила нежелание продавать «Тодес» любовью к делу всей своей жизни

, — отметила Алла Духова.Хореограф рассказала о привычках своего досуга. Как оказалось, Духова любит гулять в компании 17-летнего сына в парке поблизости от своего дома. Дети знаменитости живут в Москве и Риге, часто переезжая из одного города в другой. Сама Духова проводит в столице Латвии июль, иногда отправляется на пару недель в январе. В Риге прошло ее детство. Помимо этого, хореограф любит уделять внимание внучке возрастом 5 лет, которая демонстрирует талант в танцах.