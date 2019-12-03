Алла Духова объяснила нежелание продавать «Тодес» любовью к делу всей своей жизни
Алла Духова рассказала о причинах нежелания продавать собственный балет «Тодес». Хореограф во время общения с Аллой Довлатовой сообщила, что подобные вопросы ей задают часто, отмечая ею большую усталость от постоянной работы. Однако с делом всей своей жизни, которое она любит, звезда расставаться не готова.
«Мне и раньше задавали аналогичные вопросы. Подруга утверждала, что нахожусь на работе весь день. Предложила продать балет и немного отдохнуть. Честно говоря, просто уму непостижимо. Даже не имею возможности представить себе нечто такое. Как возможно продать любимое дело? Просто страшно думать о таких вещах. Это ведь увлечение всей моей жизни», — отметила Алла Духова.
Хореограф рассказала о привычках своего досуга. Как оказалось, Духова любит гулять в компании 17-летнего сына в парке поблизости от своего дома. Дети знаменитости живут в Москве и Риге, часто переезжая из одного города в другой. Сама Духова проводит в столице Латвии июль, иногда отправляется на пару недель в январе. В Риге прошло ее детство. Помимо этого, хореограф любит уделять внимание внучке возрастом 5 лет, которая демонстрирует талант в танцах.
«Мне и раньше задавали аналогичные вопросы. Подруга утверждала, что нахожусь на работе весь день. Предложила продать балет и немного отдохнуть. Честно говоря, просто уму непостижимо. Даже не имею возможности представить себе нечто такое. Как возможно продать любимое дело? Просто страшно думать о таких вещах. Это ведь увлечение всей моей жизни», — отметила Алла Духова.
Хореограф рассказала о привычках своего досуга. Как оказалось, Духова любит гулять в компании 17-летнего сына в парке поблизости от своего дома. Дети знаменитости живут в Москве и Риге, часто переезжая из одного города в другой. Сама Духова проводит в столице Латвии июль, иногда отправляется на пару недель в январе. В Риге прошло ее детство. Помимо этого, хореограф любит уделять внимание внучке возрастом 5 лет, которая демонстрирует талант в танцах.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:01