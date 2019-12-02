Ксения Бородина затаила обиду на бывшего возлюбленного Михаила Терехина





Михаил Терехин рассказал, что он и Ксения Бородина расстались на не очень хорошей ноте, ведь они на тот момент часто ссорились, а чувства заметно охладели. За спиной у Бородиной адвокат отношения не начал, он до сих уважает ее, несмотря ни на что.Михаил Терехин отметил, что Ксения Бородина затаила обиду на него. У них был общий знакомый, который помог мужчине устроиться адвокатом, а потом телеведущая при встрече с другом сказала, что он помог ее экс-избраннику зря. Так Терехин понял, что сильно обидел теледиву, хоть она и не подала вида.Сама звезда, стоит отметить, после расставания с возлюбленным ни разу его не упомянула, она счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым и воспитывает двоих дочерей.