Полина Гагарина поделилась секретами сортировки мусора с детьми

По словам артистки, они с семьей за раздельный сбор бытовых отходов. «Вот уже год мы с семьей сортируем отходы – это стало важной частью нашей повседневной жизни. Поэтому делюсь лайфхаками», - пишет Гагарина, рассказывая о своих секретах организации этого непростого занятия. Во-первых, утверждает популярная исполнительница, начинать сортировать мусор никогда не поздно. Главное – заниматься этим постоянно, сделав сортировку своей привычкой. «Сначала раскачиваешься, но потом это превращается в обыденное секундное дело», - признается она. Также Полина Гагарина утверждает, что это занятие позволяет объединить семью и называет сортировку мусора «заразительной». По ее словам, сначала в их семье этим занималась только сама певица. Однако позднее к ней присоединился супруг и сын, а после заинтересовалась этим и дочь Мия. Сейчас, подчеркивает знаменитость, для юной дочери сортировка превратилась в увлекательную игру.«Как только мы оказались в этой теме, уже нет нужды рассказывать детям о каких-то абстрактных экологических примерах. Мы просто показываем им то, что производится из переработанного мусора», - утверждает звезда.