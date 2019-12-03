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Полина Гагарина поделилась секретами сортировки мусора с детьми

Известная российская певица Полина Гагарина опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram познавательный пост. В этой публикации знаменитость поделилась с подписчиками секретом о том, как сортировать мусор с детьми.
Полина Гагарина поделилась секретами сортировки мусора с детьми

По словам артистки, они с семьей за раздельный сбор бытовых отходов. «Вот уже год мы с семьей сортируем отходы – это стало важной частью нашей повседневной жизни. Поэтому делюсь лайфхаками», - пишет Гагарина, рассказывая о своих секретах организации этого непростого занятия. Во-первых, утверждает популярная исполнительница, начинать сортировать мусор никогда не поздно. Главное – заниматься этим постоянно, сделав сортировку своей привычкой. «Сначала раскачиваешься, но потом это превращается в обыденное секундное дело», - признается она. Также Полина Гагарина утверждает, что это занятие позволяет объединить семью и называет сортировку мусора «заразительной». По ее словам, сначала в их семье этим занималась только сама певица. Однако позднее к ней присоединился супруг и сын, а после заинтересовалась этим и дочь Мия. Сейчас, подчеркивает знаменитость, для юной дочери сортировка превратилась в увлекательную игру.

«Как только мы оказались в этой теме, уже нет нужды рассказывать детям о каких-то абстрактных экологических примерах. Мы просто показываем им то, что производится из переработанного мусора», - утверждает звезда.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:09

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