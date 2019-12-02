Большая библиотека грибов поможет в поиске новых лекарств





Первые полученные результаты указывают на то, что грибы способны выделять довольно широкий набор биологически активных соединений, многие из которых уже используются современной медициной, другие – остаются не исследованными и потенциально могут стать лекарствами. Как объясняют участники этого проекта, каждый год наука выявляет новые соединения из грибов, однако до сих пор было принято исследовать лишь незначительную подгруппу из всех существующих на планете видов этих организмов. А это означает, уверены ученые, что огромное количество важных соединений все еще не обнаружено и не систематизировано.Сейчас в институте биоразнообразия грибов при Утрехтском университете содержится самая большая в мире коллекция живых грибов. Это позволило авторам исследования создать масштабную библиотеку, в которую внесены фильтраты, выделенные из более чем 10 000 видов грибов. В них содержится полный перечень химических продуктов, которые только может выделить тот или иной гриб. В будущем специалисты планируют провести тщательный анализ всех этих данных, чтобы выявить из их числа те, которые могут оказаться потенциально полезными в современной терапии.