Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят пожаловалась на лишние килограммы





Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят только недавно радовалась, что ей удалось добиться снижения веса. Девушка активно занималась спортом, ведь именно из-за лишних килограммов с ней расстался Федор Стрелков. Свою помощь блондинке предлагал и коллега Сергей Захарьяш, в чем почти преуспел.Теперь же Анастасия Стецевьят показала снимки, где у нее живот достиг тех же размеров, как у беременной Ольги Рапунцель, и это участницу реалити-шоу сильно расстраивает. Она вспоминает, что до прихода на проект ее вес никогда не превышал 50 килограммов, она могла похвастаться подтянутым телом и стальным прессом, чего не скажешь сейчас.