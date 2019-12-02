Виктории Боне посоветовали сдать анализы на наличие глистов и ВИЧ

Телеведущая и модель Виктория Боня опубликовала в Instagram новый снимок, где она сидит за столом и, улыбаясь, держит тарелку с едой. В публикации звезда пожаловалась, что ест все подряд, усиленно питается, в итоге не может никак удержать свой вес, который теперь остановился на отметке в 50 килограммов. По словам знаменитости, она уже "смеется сквозь слезы", ведь ей не нравятся "одни косточки", а сделать ничего не может.Поклонники же вместо поддержки раскритиковали Викторию Боню, а некоторые и вовсе посоветовали модели сдать дополнительные анализы, в первую очередь на наличие глистов и ВИЧ. Беспричинная потеря веса без явной на то причины как раз таки считается первым признаком указанных недугов.