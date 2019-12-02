Виктории Боне посоветовали сдать анализы на наличие глистов и ВИЧ
Телеведущая, модель и звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня в Instagram в очередной раз пожаловалась на то, что она никак не может набрать вес, даже при усиленном питании. Тем не менее, поклонников подобные высказывания только разозлили, знаменитости посоветовали сдать анализы на наличие глистов и ВИЧ.
Телеведущая и модель Виктория Боня опубликовала в Instagram новый снимок, где она сидит за столом и, улыбаясь, держит тарелку с едой. В публикации звезда пожаловалась, что ест все подряд, усиленно питается, в итоге не может никак удержать свой вес, который теперь остановился на отметке в 50 килограммов. По словам знаменитости, она уже "смеется сквозь слезы", ведь ей не нравятся "одни косточки", а сделать ничего не может.
Поклонники же вместо поддержки раскритиковали Викторию Боню, а некоторые и вовсе посоветовали модели сдать дополнительные анализы, в первую очередь на наличие глистов и ВИЧ. Беспричинная потеря веса без явной на то причины как раз таки считается первым признаком указанных недугов.
Телеведущая и модель Виктория Боня опубликовала в Instagram новый снимок, где она сидит за столом и, улыбаясь, держит тарелку с едой. В публикации звезда пожаловалась, что ест все подряд, усиленно питается, в итоге не может никак удержать свой вес, который теперь остановился на отметке в 50 килограммов. По словам знаменитости, она уже "смеется сквозь слезы", ведь ей не нравятся "одни косточки", а сделать ничего не может.
Поклонники же вместо поддержки раскритиковали Викторию Боню, а некоторые и вовсе посоветовали модели сдать дополнительные анализы, в первую очередь на наличие глистов и ВИЧ. Беспричинная потеря веса без явной на то причины как раз таки считается первым признаком указанных недугов.