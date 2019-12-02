Как распознавать «выражения лиц» кошек, рассказали ученые





В эксперименте приняли участие более 6000 владельцев кошек из 85 стран мира. Участникам показывали видеоролики с животными разных пород. Только в 6 из 10 случаев добровольцы смогли правильно интерпретировать чувства кошек. В основном это были люди, которые профессионально занимаются с животными – ветеринары. Кошки активно используют невербальное общение для выражения своих эмоций. Всем известно, что мурлыканье означает радость и удовольствие, а шипение – злость и обиду.Исследователи обратили внимание, что коты для проявления своих чувств применяют также мышцы головы, открытие и закрытие глаз, подергивание век, расширение зрачков. Это открытие даст возможность владельцам и ветеринарам лучше распознавать сигналы животных, чтобы вовремя определить не только их настроение, но и самочувствие.