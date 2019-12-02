«Беременная» Ксения Собчак может страдать от компульсивного переедания





В Сети отметили, Ксения Собчак страдает от данного недуга, так как он проявляется обычно именно так. По мнению пользователей, только на людях телеведущая ведет себя, как "стальная леди", а вот дома она страдает от "разочарований, отрицательных эмоций и страхов". Все негативные эмоции теледива якобы пытается "заесть", из-за чего ее фигура периодически меняется. Недуг появляется у людей, которые не могут справиться с депрессией или стрессом.Примечательно, что Ксения Собчак опубликовала снимки, согласно которым она вместе с мужем режиссером Константином Богомоловым и маленьким сыном Платоном должна быть на Мальдивах, однако в тот же вечер телеведущая посетила благотворительный вечер и день рождения дочери Филиппа Киркорова - Аллы-Виктории.