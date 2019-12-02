Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь детей





Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что осуждали ее за столь раннюю беременность и то, что, пока ее одноклассники и сверстники сидели за книгами, она ухаживала за малышом. Тем не менее, блондинка ни о чем не жалеет, одна добавила, что сын был с ней везде - по всем вокзалам, спортивным залам, работам. Ей было с ним легко и тяжело одновременно, однако о раннем материнстве звезда ни разу не пожалела. Она уверена, что воспитает из сына Артема настоящего мужчину.Осуждать ее, считает Вика Цатурян, может только тот, кто остался один с ребенком, но никак не все. Она пожелала никому не узнать, что такое получить неутешительный диагноз "бесплодие" и понять, какую боль испытывает она, понимая, что больше никогда не сможет рожать детей. Те, кто осуждает, отмечает блондинка, не знают этого, но она им этого и не пожелала бы.