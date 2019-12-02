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Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь детей

Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что врачи поставили ей диагноз "бесплодие". Блондинка рада, что в 16 лет она стала мамой прекрасного сына Артема, из которого воспитает, по ее словам, настоящего мужчину, ведь познать радость материнства вновь ей не дано.
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь детей

Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что осуждали ее за столь раннюю беременность и то, что, пока ее одноклассники и сверстники сидели за книгами, она ухаживала за малышом. Тем не менее, блондинка ни о чем не жалеет, одна добавила, что сын был с ней везде - по всем вокзалам, спортивным залам, работам. Ей было с ним легко и тяжело одновременно, однако о раннем материнстве звезда ни разу не пожалела. Она уверена, что воспитает из сына Артема настоящего мужчину.

Осуждать ее, считает Вика Цатурян, может только тот, кто остался один с ребенком, но никак не все. Она пожелала никому не узнать, что такое получить неутешительный диагноз "бесплодие" и понять, какую боль испытывает она, понимая, что больше никогда не сможет рожать детей. Те, кто осуждает, отмечает блондинка, не знают этого, но она им этого и не пожелала бы.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:26

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