«Меня всегда истерика настораживает»: Юрий Лоза рассказал, почему не верит в дар Джуны





По словам Лозы, он был лично знаком с Джуной, которая заявляла о своих способностях избавлять от различных болезней, с которыми не справляется медицина. Лоза в свое время написал в медучреждении расписку и забрал оттуда своего двухлетнего сына, чтобы свозить его к Джуне. Артист надеялся, что целительница сможет помочь мальчику. «Когда мы зашли к ней во двор, я сразу увидел всю эту истерику с толпой фанатов. А меня всегда истерика настораживает, где есть она, там заканчивается что-либо путное. Мне точно известно, что фанатизм – признак шарлатанства. Поскольку очень важно создать вокруг своей персоны культ и ауру почитания. Все это сказывалось на ее имидже», - вспоминает артист.По словам Лозы, для него основная задача заключалась в том, чтобы помочь сыну вылечиться от астмы, а не слушать о картинах и стихах, о которых начала рассказывать сама Джуна. «Я ей говорю, посмотрите ребенка, а она спрашивает, где мы его так сильно простудили. Тогда я и понял, что мы не туда попали. Что удивительно, если я буду делать все то же самое, человек может поверить и даже почувствовать облегчение. Эффект плацебо – человек лечит себя сам», - добавил музыкант и заявил, что в существование экстрасенсорики не верит вообще.