Ксения Собчак призналась, что не публикует свежие снимки
Не так давно светская львица и телеведущая Ксения Собчак в своем микроблоге в Instagram опубликовала снимок, где предстала вместе с сыном Платоном на Мальдивах. Звезду стали упрекать, что она якобы опубликовала старый снимок, однако она до этого уже рассказывала, что не публикует свежие фото и истории.
Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге в Instagram несколько снимков с Мальдив, где она отдыхала, судя по хештегам, в компании мужа Константина Богомолова и маленького сына Платона. Поклонники стали осуждать звезду, что она показала не свежие фото, а старые, задаваясь вопросом, зачем телеведущей это нужно.
Ксения Собчак, тем не менее, прежде уже высказывалась по этому поводу и отмечала, что никогда не указывает местоположение своего дома или места, где находится. Враги часто покупаются на это, хотя на самом деле звезду могут видеть в Москве, несмотря на снимки из заграницы. Stories Ксения Собчак также публикует редко, это ее принципы, которые звезда не намерена нарушать.
Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге в Instagram несколько снимков с Мальдив, где она отдыхала, судя по хештегам, в компании мужа Константина Богомолова и маленького сына Платона. Поклонники стали осуждать звезду, что она показала не свежие фото, а старые, задаваясь вопросом, зачем телеведущей это нужно.
Ксения Собчак, тем не менее, прежде уже высказывалась по этому поводу и отмечала, что никогда не указывает местоположение своего дома или места, где находится. Враги часто покупаются на это, хотя на самом деле звезду могут видеть в Москве, несмотря на снимки из заграницы. Stories Ксения Собчак также публикует редко, это ее принципы, которые звезда не намерена нарушать.