Ксения Собчак призналась, что не публикует свежие снимки

Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге в Instagram несколько снимков с Мальдив, где она отдыхала, судя по хештегам, в компании мужа Константина Богомолова и маленького сына Платона. Поклонники стали осуждать звезду, что она показала не свежие фото, а старые, задаваясь вопросом, зачем телеведущей это нужно.Ксения Собчак, тем не менее, прежде уже высказывалась по этому поводу и отмечала, что никогда не указывает местоположение своего дома или места, где находится. Враги часто покупаются на это, хотя на самом деле звезду могут видеть в Москве, несмотря на снимки из заграницы. Stories Ксения Собчак также публикует редко, это ее принципы, которые звезда не намерена нарушать.