Отец актрисы Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
Отец знаменитой голливудской актрисы Эмбер Херд угрожал Джонни Депу, что застрелит того. Такие данные приводятся в публикации издания The Blast, которое ссылается на слова очевидца.
Отмечается, что некто по имени Дэвид Киллаки, компания которого занималась обслуживанием автомобилей звездной пары, рассказал во время судебного заседания, что после их развода попросил Херд самостоятельно и напрямую оплачивать оказываемые услуги, а не делать это через ассистентов бывшего мужа. По его утверждению, в ответ на эту просьбу актриса принялась оскорблять его и убеждала, что именно из-за Деппа она оказалась в сложной финансовой ситуации. Позднее мужчине поступали звонки от отца знаменитости, который озвучивал в его адрес угрозы, а также негативно высказывался о бывшем муже артистки. «Он рушит карьеру дочери, шантажирует ее. Когда я до него доберусь, я выбью все это из него». По словам свидетеля, родитель известной актрисы фактически угрожал застрелить Джонни Деппа.
После того, как Киллаки спросил у отца Херд, не пьян ли он, тот в ответ пообещал затолкать мужчине в прямую кишку бутылку виски.
Отмечается, что некто по имени Дэвид Киллаки, компания которого занималась обслуживанием автомобилей звездной пары, рассказал во время судебного заседания, что после их развода попросил Херд самостоятельно и напрямую оплачивать оказываемые услуги, а не делать это через ассистентов бывшего мужа. По его утверждению, в ответ на эту просьбу актриса принялась оскорблять его и убеждала, что именно из-за Деппа она оказалась в сложной финансовой ситуации. Позднее мужчине поступали звонки от отца знаменитости, который озвучивал в его адрес угрозы, а также негативно высказывался о бывшем муже артистки. «Он рушит карьеру дочери, шантажирует ее. Когда я до него доберусь, я выбью все это из него». По словам свидетеля, родитель известной актрисы фактически угрожал застрелить Джонни Деппа.
После того, как Киллаки спросил у отца Херд, не пьян ли он, тот в ответ пообещал затолкать мужчине в прямую кишку бутылку виски.