«Чем больше детей, тем лучше»: Людмила Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова
Мать журналистки, телеведущей и светской львицы Ксении Собчак Людмила Нарусова высказалась по поводу замужества своей дочери. Она отметила, что не против рождения внуков, ведь чем больше детей, тем лучше.
В эфире программы "Ты не поверишь" Людмила Нарусова рассказала, что уже ждет появления на свет внуков, хотя ксения Собчак уже воспитывает сына Платона от Максима Виторгана, а несколько месяцев назад она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Звезда отметила: "Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет. Но, если честно, я хочу дожить до возраста, когда мой внук Платон станет взрослым. Сейчас я много времени провожу с ним, мы гуляем. А вот спортом практически не занимаюсь. К примеру, в бассейне не могу плавать".
Людмила Нарусова также отметила, что с нетерпением ждет, когда переедет с дочерью в новый дом. Она не касается процесса и знает, что Ксения Собчак все сможет сделать сама, это полностью ее проект, она очень строгий руководитель, отметила мать телеведущей. Нарусова просто видит из окна, как растет дом, и знает, что там для нее дочь подготовит несколько комнат.
По поводу супруга Ксении Собчак Константина Богомолова Людмила Нарусова отметила, им выпадает возможность пообщаться нечасто, в основном только на семейных праздниках, однако она постоянно ходит на премьеры своего зятя и не против наладить с ним отношения.
В эфире программы "Ты не поверишь" Людмила Нарусова рассказала, что уже ждет появления на свет внуков, хотя ксения Собчак уже воспитывает сына Платона от Максима Виторгана, а несколько месяцев назад она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Звезда отметила: "Чем больше детей, тем лучше. Если ей хватит сил и здоровья, то почему бы и нет. Но, если честно, я хочу дожить до возраста, когда мой внук Платон станет взрослым. Сейчас я много времени провожу с ним, мы гуляем. А вот спортом практически не занимаюсь. К примеру, в бассейне не могу плавать".
Людмила Нарусова также отметила, что с нетерпением ждет, когда переедет с дочерью в новый дом. Она не касается процесса и знает, что Ксения Собчак все сможет сделать сама, это полностью ее проект, она очень строгий руководитель, отметила мать телеведущей. Нарусова просто видит из окна, как растет дом, и знает, что там для нее дочь подготовит несколько комнат.
По поводу супруга Ксении Собчак Константина Богомолова Людмила Нарусова отметила, им выпадает возможность пообщаться нечасто, в основном только на семейных праздниках, однако она постоянно ходит на премьеры своего зятя и не против наладить с ним отношения.