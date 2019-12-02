«Чем больше детей, тем лучше»: Людмила Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и Богомолова





В эфире программы "Ты не поверишь" Людмила Нарусова рассказала, что уже ждет появления на свет внуков, хотя ксения Собчак уже воспитывает сына Платона от Максима Виторгана, а несколько месяцев назад она вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Звезда отметила:Людмила Нарусова также отметила, что с нетерпением ждет, когда переедет с дочерью в новый дом. Она не касается процесса и знает, что Ксения Собчак все сможет сделать сама, это полностью ее проект, она очень строгий руководитель, отметила мать телеведущей. Нарусова просто видит из окна, как растет дом, и знает, что там для нее дочь подготовит несколько комнат.По поводу супруга Ксении Собчак Константина Богомолова Людмила Нарусова отметила, им выпадает возможность пообщаться нечасто, в основном только на семейных праздниках, однако она постоянно ходит на премьеры своего зятя и не против наладить с ним отношения.