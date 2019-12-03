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Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

Продюсер Константин Меладзе подарил своей супруге Вере Брежневой чемодан. С новым аксессуаром вокалистка теперь будет ездить в путешествия и на гастроли.

Артистка Вера Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала о том, что супруг преподнес ей нужную вещь – чемодан. С ее напряженным гастрольным графиком старые чемоданы не выдерживают и ломаются. Константин Меладзе догадался, какой подарок презентовать супруге и воплотил пожелание.

Журналисты также спросили у Веры Брежневой секрет ее хорошей формы. Она призналась, что нужно любить то, что делаешь. Певица сообщила, что беспокоится о своем здоровье и много времени проводит в спортзале.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:11

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