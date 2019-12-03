Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан





Артистка Вера Брежнева в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала о том, что супруг преподнес ей нужную вещь – чемодан. С ее напряженным гастрольным графиком старые чемоданы не выдерживают и ломаются. Константин Меладзе догадался, какой подарок презентовать супруге и воплотил пожелание.Журналисты также спросили у Веры Брежневой секрет ее хорошей формы. Она призналась, что нужно любить то, что делаешь. Певица сообщила, что беспокоится о своем здоровье и много времени проводит в спортзале.