Филипп Киркоров в кепке-абажуре в Шереметьево встретился с Сергеем Шнуровым

На своей странице в Instagram артист Филипп Киркоров разместил фотографии из аэропорта Шереметьево. Перед вылетом артист повстречал лидера группы «Ленинград», что побудило их сделать совместное селфи. Также певец предложил поклонникам обсудить его образ. Снимок был сделан перед вылетом в Самару, где пройдет осеннее-зимний тур шоу «Цвет настроения». На фото видно, что артист необычно одет. На нем экстравагантная кепка-абажур, курточка с ярким принтом, штаны черного цвета с золотыми вставками, а в руках он держит эксклюзивную сумку с изображением Моны Лизы.Мнения подписчиков относительно образа знаменитости как всегда разделились. Многие считают, что вокалист имеет отличный вкус в выборе одежды и аксессуаров. Другие фолловеры раскритиковали внешний вид знаменитого певца.