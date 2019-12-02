В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови Черно

У Александры, скорее всего, все складывается замечательно: ее мечта построить свой клан на телепроекте скорее всего имеет возможность осуществиться. Но есть одна проблема: ее сестра Татьяна, один раз побывавшая на поляне, скорее всего, не будет принимать участие в шоу.Все из-за того, что она не подходит для эфиров. Да и планы у Александры слишком великие, ведь у них еще не родился ребенок, а о своих дальнейших действиях она уже рассказала всем.Вряд ли понравится эта новость Татьяне Владимировне, которая очень заинтересована в нахождении на “Доме-2”. Ведь она много раз говорила, что за пределами проекта для нее не существует жизни. Или же ей стоит послушать мудрую бабушку Репсиму Оганесовну.