В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови Черно
Как заявила участница реалити-шоу “Дом-2” Александра Черно, на помощь к ней приедет Репсима Оганесовна, которая является матерью ее мужа Иосифа Оганесяна. Скорее всего у Татьяны Владимировны, матери Марины Африкантовой, появится соратник и подруга, вместе с которой они будут воспитывать внуков. Так как появление Черно в периметре уже обеспечено.
У Александры, скорее всего, все складывается замечательно: ее мечта построить свой клан на телепроекте скорее всего имеет возможность осуществиться. Но есть одна проблема: ее сестра Татьяна, один раз побывавшая на поляне, скорее всего, не будет принимать участие в шоу.
Все из-за того, что она не подходит для эфиров. Да и планы у Александры слишком великие, ведь у них еще не родился ребенок, а о своих дальнейших действиях она уже рассказала всем.
Вряд ли понравится эта новость Татьяне Владимировне, которая очень заинтересована в нахождении на “Доме-2”. Ведь она много раз говорила, что за пределами проекта для нее не существует жизни. Или же ей стоит послушать мудрую бабушку Репсиму Оганесовну.
У Александры, скорее всего, все складывается замечательно: ее мечта построить свой клан на телепроекте скорее всего имеет возможность осуществиться. Но есть одна проблема: ее сестра Татьяна, один раз побывавшая на поляне, скорее всего, не будет принимать участие в шоу.
Все из-за того, что она не подходит для эфиров. Да и планы у Александры слишком великие, ведь у них еще не родился ребенок, а о своих дальнейших действиях она уже рассказала всем.
Вряд ли понравится эта новость Татьяне Владимировне, которая очень заинтересована в нахождении на “Доме-2”. Ведь она много раз говорила, что за пределами проекта для нее не существует жизни. Или же ей стоит послушать мудрую бабушку Репсиму Оганесовну.