АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови Черно

Как заявила участница реалити-шоу “Дом-2” Александра Черно, на помощь к ней приедет Репсима Оганесовна, которая является матерью ее мужа Иосифа Оганесяна. Скорее всего у Татьяны Владимировны, матери Марины Африкантовой, появится соратник и подруга, вместе с которой они будут воспитывать внуков. Так как появление Черно в периметре уже обеспечено.

В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови Черно

У Александры, скорее всего, все складывается замечательно: ее мечта построить свой клан на телепроекте скорее всего имеет возможность осуществиться. Но есть одна проблема: ее сестра Татьяна, один раз побывавшая на поляне, скорее всего, не будет принимать участие в шоу.

Все из-за того, что она не подходит для эфиров. Да и планы у Александры слишком великие, ведь у них еще не родился ребенок, а о своих дальнейших действиях она уже рассказала всем.


Вряд ли понравится эта новость Татьяне Владимировне, которая очень заинтересована в нахождении на “Доме-2”. Ведь она много раз говорила, что за пределами проекта для нее не существует жизни. Или же ей стоит послушать мудрую бабушку Репсиму Оганесовну.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Оганесян: На “Дом-2” будет новая свадьба, Ромашов женится на Юле…
Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь…
Филипп Киркоров в кепке-абажуре в Шереметьево встретился с Сергеем…
Ксения Собчак призналась, что не публикует свежие…
Медики сообщили о вероятных причинах отказа в пластической…
«Чем больше детей, тем лучше»: Людмила Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и…
Названы самые бюджетные места для отдыха на католическое…
Врачи обнаружили пять опухолей у американки с симптомами…
Звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ждет…
«Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных банковских…
В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови…
Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым…
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном…
Владимир Путин рассказал о новых вооружениях…
Андрей Черкасов публично унизил Илью Яббарова во время сценки Алены…
Врачи назвали причину, почему люди чаще болеют в холодный…
Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и…
В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и…
Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019…
Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в…
Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения…
Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового…
Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с…
"Танцор Диско отдыхает!": Сын Сергея Лазарева Никита станцевал…
В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely…
Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов проколол себе…
Медики рассказали о продуктах, приносящих пользу организму после…
Сергей Лазарев, Михаил Галустян и Николай Басков восхитились днем рождения Аллы-Виктории…
Ученые: Богатого человека можно узнать по выражению…
Худенькая звезда “Дома-2” Роза Райсон начинает набирать…
Компания Oppo выпустила самый большой геймпад в…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова вспомнила об интимных отношениях с Алексеем…
Xiaomi представила новую версию своего бестселлера Redmi Note 8…
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не обижается на сравнения с…
Боевого российского робота "Уран-9" заметили в…
Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на…
Врач назвала полезные продукты и процедуры для…
В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни…
Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные…
Просмотреть все новости