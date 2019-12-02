Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019 год

Сергей Жуков опубликовал видео, на котором он запечатлен со своей командой на стадионе в "Лужниках". В комментарии к публикации в Instagram певец написал, что подходит к концу гастрольный тур "Руки Вверх" 2019 года. Группа дала 101 концерт в 95 городах России и Европы. На их выступлениях побывало почти полмиллиона человек. Сергей Жуков счастлив, что с каждый годом его поклонников становится все больше, и это дает ему новый стимул. Певец планирует в 2020 году дать большой и грандиозный концерт, который пройдет на главном стадионе страны – в "Лужниках".Подписчики написали множество поздравлений лидеру группы "Руки Вверх". Одни порадовались таким результатам за год, другие отметили, что с нетерпением ждут концерта в "Лужниках". Всего за несколько десятков минут видео Сергея Жукова просмотрели почти 25 000 пользователей Сети.