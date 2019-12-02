Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового клипа

Вокалист Егор Крид поделился с подписчиками в своем Instagram хорошей и печальной новостью. Замечательным событием стало то, что он снял клип для своей популярной песни Love is, а плохая новость заключалась в том, что во время съемок он сломал палец. На фотографии можно увидеть, что у артиста перебинтована кисть левой руки, на которой одета повязка-фиксатор.Поклонники отреагировали на публикацию по-разному. Много людей поддержало популярного певца, пожелав ему здоровья, но нашлись и те, кто совсем не понял, зачем Егор Крид выставил такое фото. Были и такие подписчики, которые стали упрекать рэпера в том, что настоящие мужчины не ноют из-за мелочей.