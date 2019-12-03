Обнаженная Кети Топурия порассуждала об абсолютной свободе





Поп-звезда Кети Топурия решила выбрать необычный подход для рекламы новой линейки духов. На опубликованных в соцсетях снимках певица предстала в обнаженном виде. В её руках можно было заметить недавно вышедший в продажу парфюм “Libre”, который вдохновил исполнительницу на философствующую подпись к фотографии. По мнению артистки, абсолютной свободы не существует, ведь каждый человек зависит от чего-либо. Поэтому Топурия находит баланс, выбрав объектом зависимости новейший аромат.Вокалистка говорит, что продукт позволяет ей чувствовать себя сексуальной и яркой, при этом ноты балансируют на грани мужественности и женственности. Её выводы поддержали преданные фанаты, которые восхищались смелостью звезды, выставившей "такие чувственные фотографии". Кроме того, множество фолловеров засыпали её комплиментами о красоте. Напоминаем, что следующее выступление певицы намечено на 6 декабря в Кремлевском дворце в рамках концерта "Русское Рождество".