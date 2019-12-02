"Танцор Диско отдыхает!": Сын Сергея Лазарева Никита станцевал брейк-данс

Накануне вечером Сергей Лазарев с сыном Никитой побывал на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Сегодня исполнитель показал своим фанатам видео, на котором его ребенок участвует в одном из музыкальных конкурсов на празднике. На кадрах Никита выходит в круг и, упираясь руками и ногами о пол, начинает смешно двигаться под громкую музыку, делая попытки станцевать брейк-данс. В конце сын Сергея Лазарева встает на ноги и скрещивает руки на груди. В комментарии к своей публикации в социальной сети Instagram исполнитель написал: "Сынуля жжжет. Ну, главное концовка запоминающаяся! Танцор Диско отдыхает! Весь в Папу".Подписчики с юмором отнеслись к видео. Они отметили, что Никита еще маленький и когда он вырастит, сможет станцевать настоящий брейк-данс. Также многие написали, что сын Сергея Лазарева заметно подрос. Всего за один час видео с Никитой просмотрели почти 120 000 пользователей Сети.