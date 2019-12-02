Сергей Лазарев, Михаил Галустян и Николай Басков восхитились днем рождения Аллы-Виктории Киркоровой

Накануне у Аллы-Виктории Киркоровой прошёл день рождения. Дочери Филиппа Киркорова исполнилось 8 лет и ее пришли поздравить многие звезды российского шоу-бизнеса со своими детьми. В числе приглашенным гостей были Сергей Лазарев с сыном Никитой, Михаил Галустян с супругой Викторией и младшей дочерью Эстеллой, а также близкий друг короля отечественной эстрады Николай Басков. Сегодня знаменитости опубликовали фотографии со дня рождения Аллы-Виктории Киркоровой, которое прошло по мотивам сказки «Аладдин». В комментариях звезды выразили свое восхищение мероприятием и поблагодарили Филиппа Киркорова за приглашения, особо отметив, что у него талант делать детские праздники.Подписчики знаменитостей еще раз поздравили Аллу-Викторию с днем рождения. Многие отметили, как девочка выросла и стала еще больше похожа на звездного отца Филиппа Киркорова.