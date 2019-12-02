Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов проколол себе нос





Изначально Алексей Кудряшов очень мечтал о карьере модели и поэтому предпочитал ничего не делать со своей внешностью. Однако сначала парень начал бить себе татуировки, а в итоге и вовсе сделал пирсинг в носу. Так, молодой человек проколол себе носовую перегородку, а также сделал септум.Поклонники Алексея тут же отметили, что ему идут такие изменения, и теперь он достаточно современный и шагает в ногу со временем. Новый образ понравился и самому Кудряшову.Скорее всего, молодой человек так хочет вновь обратить на себя внимание Анастасии Ивановой, ведь после расставания с Анастасией Балинской он признался, что хотел бы ее вернуть. Теперь он пишет, что хочет ее обнять и быть рядом, но обратно в проект возвращаться не хочет.